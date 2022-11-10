Республиканцы после промежуточных выборов спорят по поводу политических перспектив Трампа

Некоторые видные политики-республиканцы публично раскритиковали Дональда Трампа после промежуточных выборов в Конгресс США, так как считают, что именно фигура бывшего президента страны помешала партии выступить лучше, пишет в четверг газета The New York Times.

Критика в адрес Трампа зазвучала после поражения на выборах ряда кандидатов от Республиканской партии, которых он лично поддерживал, в частности, в Пенсильвании, в Мичигане, в Нью-Йорке и Висконсине.

Бывший член Палаты представителей республиканец Питер Кинг, который на протяжении длительного времени поддерживал Трампа, заявил, что Трамп "больше не должен быть лицом Республиканской партии". "Партия не должна служить культу личности", - добавил он.

Тем не менее, отмечает газета,некоторые представители партии продолжают поддерживать Трампа.

"Я горжусь тем, что поддержу Дональда Трампа на посту президента в 2024 году. Республиканцам пора объединиться вокруг самого популярного республиканца в Америке с вызывающим доверие опытом консервативного руководства", - заявила член Палаты представителей Элиза Стефаник.

Избранный сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс также заявил, что Трампу "каждый год пишут политический некролог", но в то же время "каждый год нам напоминают, что он остается самой популярной фигурой Республиканской партии".

В то же время, отмечает газета, одним из ярких выступлений республиканцев на выборах стало переизбрание во Флориде Рона Десантиса на пост губернатора, причем - с самым большим отрывом за последние 24 года. Наблюдатели полагают, что такие результаты - показатель того, что губернатор Флориды мог бы стать сильным претендентом на пост президента США. Именно Десантиса многие представители партии видят как альтернативу Трампу на выборах президента 2024 года.

При этом сам Трамп незадолго до выборов заявил, что Десантису не стоит выдвигать свою кандидатуру, в противном случае Трамп может обнародовать о нем "нелестную информацию", которая неизвестна широкой общественности.

Сам Трамп пока не объявил о том, что собирается принять участие в выборах 2024 года, но неоднократно намекал на такую возможность. Он пообещал сделать "важное заявление" 15 ноября. Десантис также не сообщал, намерен ли он участвовать в праймериз республиканцев.

По итогам состоявшихся во вторник промежуточных выборов республиканцы, как ожидается, вернут себе большинство в Палате представителей. При удачном стечении обстоятельств, они могут получить контроль и над Сенатом. Таким образом, Республиканская партия, вероятно, усилит свои позиции в Конгрессе, однако - не так радикально, как прогнозировали многие американские СМИ.