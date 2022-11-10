В Азербайджане стартовали курсы НАТО для азербайджанских военных

В Институте военного управления проходят курсы «Оценка натовских операций на оперативном уровне», сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.
«Мобильная тренинговая группа командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит в Институте военного управления учебный курс «Оценка натовских операций на оперативном уровне», - говорится в сообщении военного ведомства.
В первый день тренинга военнослужащим различных видов войск ВС Азербайджана были представлены брифинги на такие темы как «НАТО и военное сотрудничество», «Процесс планирования операций в НАТО», «Оценка операций в НАТО», «Системы анализа операций в НАТО» и др.
Слушателям курса, который продлится до 12 ноября, будет предоставлена информация по актуальным темам, организованы различные занятия.
Р.Керимов
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