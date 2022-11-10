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Оборона 10.11.2022 17:36

В Азербайджане стартовали курсы НАТО для азербайджанских военных

В Институте военного управления проходят курсы «Оценка натовских операций на оперативном уровне», сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.

«Мобильная тренинговая группа командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит в Институте военного управления учебный курс «Оценка натовских операций на оперативном уровне», - говорится в сообщении военного ведомства.

В первый день тренинга военнослужащим различных видов войск ВС Азербайджана были представлены брифинги на такие темы как «НАТО и военное сотрудничество», «Процесс планирования операций в НАТО», «Оценка операций в НАТО», «Системы анализа операций в НАТО» и др.

Слушателям курса, который продлится до 12 ноября, будет предоставлена информация по актуальным темам, организованы различные занятия.

Р.Керимов

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Тэги: НАТО, КУРСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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