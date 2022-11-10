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Дальнее зарубежье 10.11.2022 18:44

Британия поставит Украине тысячу зенитных ракет и более 25 тыс. зимних наборов для военных

Премьер Великобритании Риши Сунак в четверг в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что Лондон поставит Киеву еще 1000 зенитных ракет и более 25 тыс. зимних комплектов для военных.

"Премьер-министр подтвердил, что Великобритания продолжит предоставлять военную помощь, включая еще тысячу зенитных ракет и более 25 тыс. комплектов для военных на случай экстремально холодной зимы", - говорится в пресс-релизе Даунинг-стрит.

Сунак и Зеленский договорились продолжать поддерживать тесный контакт по вопросу оказания поддержки Украине, отмечается в пресс-релизе.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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