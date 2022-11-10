Британия поставит Украине тысячу зенитных ракет и более 25 тыс. зимних наборов для военных

Премьер Великобритании Риши Сунак в четверг в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что Лондон поставит Киеву еще 1000 зенитных ракет и более 25 тыс. зимних комплектов для военных.
"Премьер-министр подтвердил, что Великобритания продолжит предоставлять военную помощь, включая еще тысячу зенитных ракет и более 25 тыс. комплектов для военных на случай экстремально холодной зимы", - говорится в пресс-релизе Даунинг-стрит.
Сунак и Зеленский договорились продолжать поддерживать тесный контакт по вопросу оказания поддержки Украине, отмечается в пресс-релизе.
Баку и Ташкент успешно развивают двусторонние отношения по всем направлениям - Алиев
В Азербайджане стартовали курсы НАТО для азербайджанских военных
Азербайджан в Карабахе и Зангезуре планирует собирать до 0,5 млн тонн зерновых
Нефть перешла к росту на фоне обвала доллара, Brent подорожала до $93,66 за баррель
Китай показал на авиасалоне в Чжухае новые гиперзвуковые противокорабельные ракеты
В Азербайджане выявлено 8 новых случаев COVID-19
Саудовская Аравия продлила срок действия однократных виз до трех месяцев
Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Эмиль Искендеров назначен председателем Caspian Energy UAE
Жителям столицы были вручены флаги по случаю Дня Победы и Флага
Bakcell сдала в эксплуатацию 101-ую базовую станцию в Карабахе!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают