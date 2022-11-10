Иран готов приступить к разработке пограничного с Ираком нефтяного месторождения Сохраб

Разработка иранского нефтяного месторождения Сохраб начнется в течение нескольких дней, сообщил генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжасте Мехр, пишет агентство Mehr со ссылкой на Press TV.
По его словам, проект оценивается в $1 млрд.
Месторождение Сохраб с запасами около 2 млрд баррелей нефти расположено к северо-западу от города Ахваз в провинции Хузестан и вдоль ирано-иракской границы. Это совместный блок с нефтяным месторождением Хувейза в Ираке (запасы 1 млрд барр.), разработка которого началась несколько лет назад.
NIOC в феврале подписала контракт на $800 млн с Dana Energy на разработку месторождения Сохраб в рамках новой модели нефтяных сделок - Iran Petroleum Contract (IPC). Объем добычи планируется на уровне 30 тыс. барр. нефти в сутки. Предполагается, что совокупная добыча нефти по контракту за 20 лет составит 160 млн барр.
Прежняя модель нефтяных контрактов Ирана относилась к категории сервисных, по которым иностранная компания инвестировала в разработку месторождения, а государство предоставляло ей возможность возместить свои расходы за счет продажи части добытой нефти и выплачивало вознаграждение в виде процента от оставшегося сырья. Новое поколение нефтяных контрактов страны более близко к соглашениям о разделе продукции.
Dana Energy - частная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Тегеране. Компания была создана в 2000 году первоначально как нефтесервисная, в 2008 году занялась разработкой месторождений, в 2013 году - торговлей нефтепродуктами, затем транспортировкой и переработкой сырья.
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