Венгерская MOL Group избавилась от upstream-активов в Великобритании

Венгерская нефтегазовая группа MOL Group успешно закрыла сделку по продаже всех своих активов в сфере разведки и добычи нефти и газа в Великобритании местной компании Waldorf Production Limited, говорится в сообщении MOL.

Сумма объявленной весной сделки составила $305 млн.

В рамках соглашения MOL продала 20%-ную долю в месторождении Catcher, 50%-ную долю в Scolty & Crathes и 21,8%-ную долю в Scott, а также ряд других активов.