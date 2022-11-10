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ТЭК 10.11.2022 19:18

Венгерская MOL Group избавилась от upstream-активов в Великобритании

Венгерская нефтегазовая группа MOL Group успешно закрыла сделку по продаже всех своих активов в сфере разведки и добычи нефти и газа в Великобритании местной компании Waldorf Production Limited, говорится в сообщении MOL.

Сумма объявленной весной сделки составила $305 млн.

В рамках соглашения MOL продала 20%-ную долю в месторождении Catcher, 50%-ную долю в Scolty & Crathes и 21,8%-ную долю в Scott, а также ряд других активов.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, MOL, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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