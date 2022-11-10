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10.11.2022 20:10

Китай показал на авиасалоне в Чжухае новые гиперзвуковые противокорабельные ракеты

Китай продемонстрировал на этой неделе на авиасалоне в Чжухае новую версию гиперзвуковых противокорабельных ракет YJ-21, которые можно запускать с самолетов, сообщает в четверг Defense news.

Эти ракеты были установлены под крыльями бомбардировщика Xian H-6, выставленного на авиасалоне. Ранее ракетами YJ-21 оснащались китайские эскадренные миноносцы типа 055.

Кроме того, публике представили новые крылатые ракеты AKF-98, которые могут устанавливать на истребителе-бомбардировщике Xi an JH-7. Defense news уточняет, что эти ракеты относятся к тому же типу, что и американские крылатые ракеты класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM или ракеты Storm Shadow/SCALP британо-французской разработки.

Однако неясно, поступили ли данные ракеты уже на вооружение китайских военных, или пока находятся в стадии разработки.

Также на авиасалоне демонстрировали 1000-килограммовую бомбу YJ-1000-1 с лазерным наведением. По данным издания, их могут нести как истребители-бомбардировщики Xi an JH-7, так и истребители J-16.

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Тэги: КИТАЙ, РАКЕТЫ, ГИПЕРЗВУК, ДЕМОНСТРАЦИЯ


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