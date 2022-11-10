Фондовые индексы США начали торги резким ростом

Американские фондовые индексы начали торги в четверг взрывным ростом на данных об инфляции.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Это минимальный показатель с января этого года.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 8%, которые в среднем прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.

Отчет о CPI дал "именно такую уверенность, которая была нужна рынку", полагает главный рыночный аналитик B.Riley Wealth Арт Хоган, слова которого приводит MarketWatch. "Что важно во всем этом, так это то, что на этой неделе у нас были очень значимые события, и оба они сложились благоприятным образом для рынков", - добавил он, имея также в виду ожидаемую победу республиканцев за контроль над Палатой представителей Конгресса США.

Котировки акций Beyond Meatподскочили на 20,6% в начале торгов после падения более чем на 9% днем ранее. Производитель растительных заменителей мяса увеличил чистый убыток в июле-сентябре в 1,9 раза, выручка упала на 22,5% и не оправдала ожиданий аналитиков.

Цена акций Rivian Automotive Inc.взлетела на 17% после снижения почти на 12% в среду. Производитель электромобилей зафиксировал более низкий, чем ожидалось, убыток без учета разовых факторов в третьем квартале и получил выручку лучше прогноза рынка. Кроме того, он подтвердил прогноз выпуска автомобилей в текущем году.

Wynn Resorts, оператор отелей и казино в Лас-Вегасе и Макао, в июле-сентябре сократил чистый убыток на 14%, выручка снизилась на 10,5%, но превысила прогнозы аналитиков. Бумаги компании дорожают на 6,5%.

Биотехнологическая Biogen Inc.объявила о назначении Кристофера Вибахера президентом, главным исполнительным директором и членом совета директоров с 14 ноября. Стоимость компании повышается на 2,6%.

Китайский производитель электромобилей NIOв третьем квартале увеличил чистый убыток в 4,5 раза, однако дал сильный прогноз продаж на текущий период. Котировки ADS компании взлетели на 15%.

В то же время цена акций WeWork Inc. падает более чем на 10%. Коворкинговый сервис сократил чистый убыток в третьем квартале на 29% и увеличил выручку на 24%, однако показатели не оправдали ожиданий экспертов.

Dow Jones Industrial Average к 19:12 увеличился на 2,55% и достиг 33345 пунктов.

Лидерами подъема котировок среди компонентов индекса выступают акции Home Depot, подорожавшие на 8,5%, Salesforce Inc.- на 7,6%, Microsoft Corp. - на 6,5%, Apple Inc.- на 6,2%.

Значение Standard & Poors 500 к этому времени выросло на 4,08% - до 3901,39 пункта.

Индекс Nasdaq Composite с открытия рынка взлетел на 5,6% и составлял 10936,11 пункта.