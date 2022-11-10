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Здравоохранение 10.11.2022 19:39

В Азербайджане выявлено 8 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 8 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,592 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 7 случаях заражения.


За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 957 человек.


От COVID-19 вылечились 813,454 тыс. (+49 за сутки).


В настоящее время на лечении и карантине находятся 181 человек.


За сутки медики провели 1 402 теста на коронавирус против 1 740 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 339,257 тыс. тестов на COVID-19.


Х.Насирзаде


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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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