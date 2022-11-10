В Азербайджане выявлено 8 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 8 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,592 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 7 случаях заражения.
За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 957 человек.
От COVID-19 вылечились 813,454 тыс. (+49 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 181 человек.
За сутки медики провели 1 402 теста на коронавирус против 1 740 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 339,257 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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