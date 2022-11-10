Баку и Ташкент успешно развивают двусторонние отношения по всем направлениям - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Самарканде провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает сайт азербайджанского лидера.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В частности, отмечена деятельность межправительственной комиссии.





Стороны отметили положительные результаты в направлении реализации договоренностей, достигнутых в сфере машиностроения. Кроме того отмечены достижения в области фармацевтики и энергетики, а также успешный проект сотрудничества между двумя странами в области шелководства, подчеркнуты планы в области хлопководства и текстиля.





“Кроме того, было отмечено, что в конце текущего года будет проведен межрегиональный форум для развития сотрудничества между регионами двух стран. В рамках данного Форума планируется подписание соглашений об установлении братских отношений между рядом городов двух стран. Было отмечено, что эти меры внесут важный вклад в развитие братских отношений между Азербайджаном и Узбекистаном”, - отмечается в информации.





Алиев и Мирзиёев также отметили важность развития гуманитарно-культурного сотрудничества между двумя странами и заявили о важности организации интенсивных туров культурных коллективов.





В ходе встречи было подчеркнуто, что проведение IX Саммита Организации тюркских государств в городе Самарканде имеет большое историческое и символическое значение.





Алиев отметил, что Самарканд стал важным международным политическим центром. По словам Алиева, стороны договорились следить за выполнением принятых решений. Он также отметил успешное развитие двусторонних отношений по всем направлениям.





Мирзиёев, в свою очередь, отметил, что отношения между Баку и Ташкентом имеет стратегическое значение. По его словам, есть много серьезных проектов для совместной реализации.





Х.Насирзаде