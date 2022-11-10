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Дальнее зарубежье 10.11.2022 20:49

Европарламент проголосовал в поддержку вступления Хорватии в Шенгенскую зону

Европейские депутаты на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе в четверг проголосовали подавляющим большинством за принятие Хорватии в Шенгенское пространство в качестве полноправного члена.

Доклад о выполнении страной условий приема в Шенгенскую зону одобрен 534 голосами "за", 53 депутата проголосовали против, 25 воздержались.

"На данный момент Хорватия прошла самую полную оценку для вступления в Шенгенскую зону из всех государств-членов ЕС. Она учла 281 рекомендацию в 8 разделах шенгенского законодательства. Европейская комиссия и Совет ЕС подтвердили, что страна готова к полному применению правил Шенгена. Европейский парламент полностью согласен: отмена контроля на ее внутренних границах должна произойти до конца года", - заявил после голосования докладчик, депутат от Португалии Паулу Ранжел.

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Тэги: ХОРВАТИЯ, ШЕНГЕН, ПРИНЯТИЕ

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