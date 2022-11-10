Иран продолжает увеличивать запасы обогащенного до 60% урана - МАГАТЭ

В МАГАТЭ в четверг заявили, что Иран увеличил запасы высокообогащенного урана, а также выступили с критикой в адрес Тегерана за недопуск инспекторов агентства на иранские ядерные объекты, передает Associated Press (AP).

"В ежеквартальном докладе МАГАТЭ заявило, что, согласно его оценкам, по состоянию на 22 октября в распоряжении Ирана находятся 62,3 килограмма урана, обогащенного до 60%. Это на 6,7 килограмм больше по сравнению с показателями сентябрьского доклада МАГАТЭ", - пишет AP со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад.

Агентство отмечает, что, по данным экспертов по нераспространению ядерного оружия, в настоящее время у Ирана достаточно урана, обогащенного до 60%, для топлива как минимум к одной ядерной бомбе.

При этом в МАГАТЭ заявили, что не могут определить точный объем запасов обогащенного урана, которыми обладает Иран, из-за ограничений, которые Тегеран ввел в отношении инспекторов агентства в прошлом году, а также из-за выключения камер, применяемых для мониторинга на иранских ядерных объектах.

В еще одном докладе МАГАТЭ подчеркивается, что глава агентства Рафаэль Гросси "серьезно обеспокоен" тем, что Тегеран по-прежнему отказывается взаимодействовать по вопросу происхождения частиц урана, обнаруженных на ранее незадекларированных иранских ядерных объектах. В этом же документе сообщается, что сотрудники агентства до конца ноября нанесут в Тегеран технический визит. Эта поездка, говорится в докладе, "должна быть нацелена на эффективное прояснение и решение" по вопросам о гарантиях.

В прошлом месяце глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что с МАГАТЭ достигнута договоренность об эффективном сотрудничестве.

Иран ранее в этом году на переговорах в Вене по восстановлению СВПД настаивал на завершении расследования МАГАТЭ по поводу следов обогащенного урана, найденных на объектах, которые, по версии Тегерана, не имели отношения к иранской ядерной программе.