Apple остался самым дорогим брендом в мире, Microsoft обогнал Amazon - Interbrand

Бренд Apple остается наиболее дорогим в мире на протяжении десяти лет подряд, свидетельствует данные ежегодного исследования Interbrand Corp.

Его стоимость повысилась за прошедший со времени прошлого исследования год на 18% и превысила $482,2 млрд.

Между тем на вторую позицию вышел бренд Microsoft, прибавивший в цене 32% (до $278,3 млрд). Он отодвинул на третье место Amazon, который подорожал всего на 10% (до $274,8 млрд).

На четвертой строчке остался Google, стоимость которого поднялась на 28% (до $251,75 млрд), на пятой - Samsung (рост на 17%, до $87,7 млрд).

Toyota (увеличение на 10%, до $59,8 млрд) поменялся местами с Coca-Cola (без изменения, $57,5 млрд). Mercedes-Benz (повышение на 10%, до $56,1 млрд) находится на восьмой позиции, на девятой расположился Disney (скачок на 14%, до $50,3 млрд).

Из топ-10 выбыл бренд McDonalds (подъем на 6%, до $48,65 млрд). При этом в "десятку" впервые вошел Nike (рост на 18%, до $50,3 млрд).

На долю первых десяти компаний в списке пришлось 53% общей стоимости брендов из топ-100.

Совокупная стоимость брендов топ-100 оценивается сейчас в $3 трлн 88,93 млрд по сравнению с $2 трлн 667,524 млрд в 2021 году, то есть за прошедший год она увеличилась на 16%.

Показатель впервые превысил отметку в $3 трлн, отмечается в сообщении Interbrand.

Наиболее существенный подъем стоимости - на 32% - продемонстрировал бренды Microsoft, Tesla и Chanel.

Рейтинг в этом году пополнился тремя участниками - Airbnb (54 место), Red Bull (64 место) и Xiaomi (84 место). При этом его покинули Uber, Zoom и John Deere.

Самая высокая стоимость бренда среди представителей финансовой отрасли у J.P. Morgan (24-я строчка, рост на 14% - до $24,3 млрд) и American Express (27-е место, повышение на 16% - до $22,1 млрд).

Снижение стоимости бренда продемонстрировали, в частности, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) - на 5%, Intel - на 8%, Pampers - на 1%.

Interbrand учитывает в своих расчетах финансовые результаты компаний, влияние брендов на решения потребителей о покупках и способность компаний обеспечить доходы. Топ-100 самых дорогих брендов мира публикуется уже 23 года. В этом году в нем впервые учитывались ESG-данные (показатели, связанных с экологией, социальной ответственностью и корпоративным управлением).

Всего порядка 30 компаний, которые были в первом рейтинге, есть в нем и сейчас, включая Disney, Nike и Gucci. При этом свыше 100 брендов покинули список за эти годы, в том числе такие известные, как Nokia и MTV. В десятке лидеров все эти годы по-прежнему остаются только Coca-Cola и Microsoft.

В 2001 году, при первой публикации рейтинга, общая стоимость брендов из топ-100 составляла $988 млрд. То есть за это время показатель увеличился более чем втрое.