Silk Way West Airlines в 2029-2030гг получит самолеты Boeing 777-8F

Азербайджанский грузовой авиаперевозчик ООО «Silk Way West Airlines» заключил с американской корпорацией Boeing Company соглашение на приобретение грузовых самолетов модели Boeing 777-8F.
Silk Way West Airlines в четверг сообщила, что контракт предусматривает закупку двух самолетов Boeing 777-8F с опцией приобретения еще двух таких самолетов.
Поставки самолетов запланированы на 2029-2030гг, сообщает компания.
«Самолет может перевозить более 118 тонн груза при дальности полета более 9,2 тыс. км. Благодаря передовым технологиям, новым двигателям GE9X и конструкции крыла из композитных материалов, Boeing 777-8F предлагает на 30% более высокую эффективность использования топлива и уровень выбросов, а также на 25% более низкие эксплуатационные расходы на тонну», - отмечается в сообщении компании.
Закупка новых самолетов позволит Silk Way West Airlines, обслуживающей 40 направлений по всему миру, позволит расширить свою международную сеть и удовлетворить растущий спрос на грузовые перевозки.
Как сообщалось ранее, Silk Way West Airlines в апреле 2021 года подписала соглашение с Boeing о покупке пяти самолетов Boeing 777F.
Грузовой перевозчик Silk Way West Airlines основан в 2012 году в Баку. Ежегодный грузооборот компании составляет 500 тыс. тонн. Авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку, ежемесячно выполняет около 350 регулярных рейсов по 40 маршрутам. Флот авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 747-400F и Boeing 747-8F, оснащенных самыми современными системами безопасности.
Х.Насирзаде
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