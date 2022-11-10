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Макроэкономика 10.11.2022 23:12

Армения планирует привлечь кредит AFD на 100 млн евро для покрытия дефицита бюджета

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание кредитного соглашения с Французским агентством развития (AFD) на сумму 100 млн евро.

В обосновании правительственного решения говорится, что средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета. Кредит предоставляется на 20 лет с льготным периодом 5 лет. Средства будут выделены двумя частями до ноября 2023 года.

Процентная ставка пока не определена, при этом отмечается, что получатель может выбрать фиксированную (4,1%) или плавающую (0,95% "плюс" 6-месячный EURIBOR) ставку.

Госбюджет Армении на 2022 год был утвержден с дефицитом 236,2 млрд драмов, или 3% ВВП. При этом ожидается, что дефицит бюджета по итогам года будет ниже и составит 204,2 млрд драмов, или 2,5% ВВП.

В настоящее время в парламентских комиссиях обсуждаются параметры госбюджета на следующий год. На данном этапе дефицит госбюджета Армении на 2023 год оценивается в 288,9 млрд драмов, или 3,1% ВВП.

Официальный курс на 10 ноября - 394,66 драма/$1.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КРЕДИТ, AFD


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