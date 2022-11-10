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10.11.2022 23:18

Байден не планирует встречаться с российской делегацией на саммите G20

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил в четверг, что американский президент Джо Байден не намерен встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российской делегацией на саммите "Группы двадцати".

"Президент не собирался контактировать с главой российского МИД", - сказал Салливан.

Саммит "Группы двадцати" пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Тэги: БАЙДЕН, РОССИЯ, G20


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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