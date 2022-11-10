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Внешняя политика 10.11.2022 23:33

Алиев и Эрдоган обсудили итоги саммита Азербайджан-РФ-Армения в Сочи

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в четверг.

Встреча состоялась в Самарканде на «полях» IX Саммита Организации тюркских государств, сообщает сайт азербайджанского лидера.

«На встрече было подчеркнуто, что союзнические отношения между двумя странами успешно развиваются во всех сферах», - подчеркивается в информации.

Алиев и Эрдоган также обсудили текущую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, обменялись мнениями об итогах встречи в Сочи (31 октября саммит Россия-Азербайджан-Армения – ИФ).

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, ВСТРЕЧА


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