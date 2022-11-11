Tele2 подала иск к Ericsson из-за недопоставок оборудования

ООО "Т2 Мобайл" 9 ноября подало иск в Арбитражный суд Москвы против российской "дочки" Ericsson и поставщика их оборудования, следует из данных картотеки суда.
Ответчиками выступают два юрлица: ООО "Сател ТВК" и АО "Эрикссон Корпорация".
Представитель Tele2 пояснил "Интерфаксу", что иск подан из-за отказа компаний исполнять обязательства по поставкам оборудования.
ООО "Сател ТВК" поставляет телеком-оператору оборудование Ericsson.
"Причем большая часть недопоставленного оборудования относится к заказам, сделанным задолго до введения санкций", - отметили в Tele2. Там требуют взыскать с ответчиков штрафы и пеню, а также обязать их выполнить условия контрактов. Сумму штрафа в компании не раскрывают.
28 февраля Ericsson сообщила, что приостанавливает поставки клиентам в РФ и анализирует санкции, введенные на фоне специальной военной операции на Украине. В апреле компания заявила о приостановке деятельности в России на неопределенный срок; сотрудники были отправлены в оплачиваемый отпуск.
В настоящее время Tele2 также судится с российским юрлицом Nokia. Сумма иска составляет 478 млн рублей, претензии телеком-оператора также связаны с отказом Nokia исполнять контракт на поставку оборудования.
Как и в случае с Ericsson, Nokia начала нарушать условия исполнения контракта задолго до санкций, сообщали в Tele2.
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