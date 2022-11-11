Тендер ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан"

Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом 2-х этапном тендере по поставке кассовых лент марки А-80 и А-57 для объектов ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан».
Общая информация о проводимом тендере.
Заказчик: ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан», расположенный по адресу; Сабаильский район, ул.З. Тагиева 13, контактное лицо:Микаилова Лала, контактные телефоны (012)497-41-38. E-mail: procurement@lukoil-az.com.
Полный комплект документации направляется в Ваш адрес после экспертизы полученной заявки на участие в тендере с приложением необходимых документов на предмет соответствия предъявляемым требованиям.
Срок подачи заявки на участие в тендере и приобретение тендерной документации до
«14» ноября 2022 г. по адресу, указанному выше.
Срок предоставления тендерных предложений до «30» ноября 2022 г. по адресу, указанному выше.
Дата проведения тендера (I этап) «01» декабря 2022 г. в 11.00 по адресу, указанному выше.
Участие представителей зарегистрированных претендентов в процессе вскрытия конвертов с тендерными предложениями обязательно.
Расчеты по договору будут проводится по безналичному расчету путем перечисления на счет исполнителя.
Участникитендера должны иметь технические возможности проведения работ, набор необходимых документов для выполнения условий контракта.
Срок действия тендерных предложений должен составлять не менее 90 календарных дней, начиная с даты проведения тендера.
Тендерные предложения представить на азербайджанском или на русском языке.
С победителем тендера будет заключен договор в течение 20 календарных дней с момента окончания тендерных торгов.
Победитель тендера должен поставлять товар, согласно заявке заказчика, по адресу: г. Баку, Хатаинский р-н, ул. Ш. Мирзоева 13
Форму «Заявки на участие в тендере», а также иную информацию можно получить по указанным в приглашении телефонам и адресу электронной почты.
Тендерный комитет
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