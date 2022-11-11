Инфляция в Германии в октябре ускорилась до рекордных 11,6%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 11,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 10,9% в сентябре и обновили исторический максимум.

В помесячном выражении цены выросли на 1,1% после скачка на 2,2% в сентябре.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в октябре повысились на 10,4% в годовом выражении и на 0,9% в помесячном. Динамика обоих показателей также совпала с прогнозами и с предварительными данными.

"Уровень инфляции достиг нового максимума в истории объединенной Германии, - сказал глава Destatis Георг Тиль. - Основной причиной высокой инфляции по-прежнему остается резкий рост цен на энергоносители. Но мы также наблюдаем рост цен на многие другие товары и услуги. Рост цен на продукты питания сейчас особенно заметен для потребителей".

Энергоносители взлетели в цене на 43% в годовом выражении после увеличения на 43,9% в сентябре, в том числе электроэнергия подорожала на 55%, а цены на природный газ выросли более чем в два раза. Продукты питания подорожали на 20,3% (в сентябре - на 18,7%), в том числе молочные продукты и яйца выросли в цене на 28,9%, овощи - на 23,1%, хлеб и крупы - на 19,8%.

Без учета продуктов питания и топлива потребительские цены в Германии увеличились на 5% год к году.