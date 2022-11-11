Инфляция в Германии в октябре ускорилась до рекордных 11,6%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 11,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
Темпы инфляции ускорились по сравнению с 10,9% в сентябре и обновили исторический максимум.
В помесячном выражении цены выросли на 1,1% после скачка на 2,2% в сентябре.
Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.
Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в октябре повысились на 10,4% в годовом выражении и на 0,9% в помесячном. Динамика обоих показателей также совпала с прогнозами и с предварительными данными.
"Уровень инфляции достиг нового максимума в истории объединенной Германии, - сказал глава Destatis Георг Тиль. - Основной причиной высокой инфляции по-прежнему остается резкий рост цен на энергоносители. Но мы также наблюдаем рост цен на многие другие товары и услуги. Рост цен на продукты питания сейчас особенно заметен для потребителей".
Энергоносители взлетели в цене на 43% в годовом выражении после увеличения на 43,9% в сентябре, в том числе электроэнергия подорожала на 55%, а цены на природный газ выросли более чем в два раза. Продукты питания подорожали на 20,3% (в сентябре - на 18,7%), в том числе молочные продукты и яйца выросли в цене на 28,9%, овощи - на 23,1%, хлеб и крупы - на 19,8%.
Без учета продуктов питания и топлива потребительские цены в Германии увеличились на 5% год к году.
Армения и ее руководство продолжают проводить деструктивную политику – МИД Азербайджана
Азербайджан всегда будет поддерживать соотечественников за рубежом – Алиев
МИД Азербайджана обвинил Армению в невыполнении обязательства по открытию коммуникаций в регионе
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила почти 488$
Уход топ-менеджеров из Twitter продолжился, Маск не исключает банкротства компании
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан и Армения должны продолжать переговорный процесс ради безопасности всего региона - ЕС
Медики КНР выявили более 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки, города ужесточают ограничения
Турция поддерживает действия Азербайджана по обеспечению мира на Южном Кавказе - Эрдоган
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
3% скидка для предпринимателей от AccessBank!
При поддержке Kapital Bank состоится Ежегодный саммит инноваций
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают