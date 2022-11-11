Медики КНР выявили более 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки, города ужесточают ограничения

В Китае за день выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом, во многих городах ужесточают COVID-ограничения, сообщает Associated Press в пятницу.
Всего в пятницу было выявлено 10 729 случаев заражения, почти все из них были бессимптомными. На китайскую столицу Пекин, в которой около 21 млн жителей сдают тесты на заболевание практически ежедневно, пришлось 118 случаев.
В Пекине в связи с ростом заболеваемости закрыли городские парки, также сейчас большинство школ работает в дистанционном формате, больницы предоставляют ограниченный перечень услуг, а некоторые магазины и рестораны закрылись.
В четверг в Китае было выявлено 8,8 тыс. заболеваний, 2 тыс. из которых пришлись на город Гуанчжоу. Власти города с населением 19 млн человек призвали жителей работать по возможности из дома, кроме того, проводится массовое тестирование на наличие вируса. В большинстве районов Гуанчжоу действуют коронавирусные ограничения.
Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что с целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.
За весь период пандемии в Китае было выявлено около 268,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом и более 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.
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