ВВП Великобритании в третьем квартале снизился впервые за 1,5 года - на 0,2%

Экономика Великобритании в третьем квартале снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).
Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,5%, сообщает Trading Economics.
Это первое падение показателя за последние полтора года. Оно обусловлено повышением стоимости энергоносителей и ростом процентных ставок.
Объем британской экономики сейчас на 0,4% ниже допандемийного уровня (четвертого квартала 2019 года), отмечается в сообщении ONS.
На прошлой неделе Банк Англии опубликовал обновленные макроэкономические прогнозы. В соответствии с ними, ЦБ ожидал сокращения ВВП в третьем квартале на 0,5%, что говорит о начале рецессии. Она может продлиться в течение восьми кварталов, заявил регулятор.
В следующем году Банк Англии ждет падения британской экономики на 1,5%, а в 2024 году прогнозируется сокращение на 1%, а не на 0,25%, как было в августовском прогнозе.
Потребительские расходы в июле-сентябре сократились на 0,5%, инвестиции бизнеса - также на 0,5%.
Британский ВВП в третьем квартале повысился на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года.
Для сравнения: экономика страны во втором квартале увеличилась на 0,2% в поквартальном сравнении и на 4,4% в годовом.
Также ONS сообщило в пятницу, что промышленное производство в Британии в сентябре упало на 3,1% в годовом выражении и выросло на 0,2% в помесячном. Эксперты прогнозировали снижение первого показателя на 4,3%, второго - на 0,2%.
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