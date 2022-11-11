Азербайджан всегда будет поддерживать соотечественников за рубежом – Алиев

Официальный Баку всегда будет поддерживать стремления своих соотечественников, проживающих за рубежом, иметь возможность обучения на родном языке и сохранять свои культурные ценности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Азербайджан придает особое значение вопросу обеспечения прав и безопасности азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах. Мы продолжим прикладывать усилия по сохранению родного языка, традиций, культуры, приверженности идее азербайджанства наших соотечественников, по воле горькой судьбы разлученных с Азербайджаном, чтобы они никогда не разрывали связи со своей исторической родиной», - сказал Алиев на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде.
Азербайджанский лидер отметил, что, к сожалению, большинство из 40 млн азербайджанцев, проживающих за пределами родины, лишены возможности получения образования на родном языке.
«Вопрос получения образования на родном языке наших соотечественников, проживающих за пределами тюркских государств, всегда должен быть на повестке ОТГ. В этом направлении должны быть предприняты необходимые шаги», - отметил Алиев.
«Тюркский мир состоит не только из независимых тюркских государств, его географические границы шире. Считаю, что в рамках ОТГ пришло время держать во внимании вопрос прав, безопасности, сохранения национальной принадлежности, предотвращения ассимиляции наших соотечественников, проживающих за пределами наших стран. Представители молодого поколения тюркских народов, проживающих за рубежом, должны иметь возможность получения образования в школах на родном языке», - добавил президент Азербайджана.
Х.Насирзаде
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