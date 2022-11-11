Азерсу направит свыше 9 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения и канализации сел в 3 районах

ОАО «Азерсу» направит свыше 9,1 млн манатов на работы по улучшению системы снабжения и канализации в ряде сел Шабранского, Гедабекского и Шамкирского районов.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с ООО «Protean Construction» подписан соответствующий контракт.
Стоимость договора - 9 млн 119 тыс. 846,54 манат.
Работы будут осуществлены в рамках проекта «Строительство систем водоснабжения в сельских населенных пунктах в регионах».
Н.Аббасова
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