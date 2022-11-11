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Инфраструктура и тендеры 11.11.2022 12:04

Азерсу направит свыше 9 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения и канализации сел в 3 районах

ОАО «Азерсу» направит свыше 9,1 млн манатов на работы по улучшению системы снабжения и канализации в ряде сел Шабранского, Гедабекского и Шамкирского районов.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с ООО «Protean Construction» подписан соответствующий контракт.

Стоимость договора - 9 млн 119 тыс. 846,54 манат.

Работы будут осуществлены в рамках проекта «Строительство систем водоснабжения в сельских населенных пунктах в регионах».

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРСУ, СЕЛА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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