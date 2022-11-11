Турция поддерживает действия Азербайджана по обеспечению мира на Южном Кавказе - Эрдоган

Анкара готова к активному сотрудничеству с тюркскими государствами по всем направлениям, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу на IX саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде.

По его словам, особо значимыми для взаимодействия в рамках ОТГ являются сферы торговли, транспорта и энергетики.

«Анкара длительное время реализует инициативы по обеспечению энергобезопасности Турции и вкладу в энергобезопасность региона. Проект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан является одной из самых успешных энергетических инициатив в мире», - отметил Эрдоган.

Он также привлек внимание к проекту Южного газового коридора. «Этот трубопровод, важной составляющей которого является Транс-Анатолийский газопровод (TANAP) может быть расширен (с 16 млрд до 32 млрд кубометров в год – ИФ) за счет дополнительных поставок газа. Каспий – первое, что приходит на ум при обсуждении поставок газа по этому маршруту», - подчеркнул президент.

По его словам, вместе с тем, необходимо в скором времени реализовать проект создания Тюркского инвестиционного фонда, а также делать ставку на сотрудничество в научной области.

Касаясь ситуации на Южном Кавказе, Эрдоган отметил, что Анкара поддерживает «братский Азербайджан в поиске путей мира в регионе, также как находилась рядом с Баку в его справедливой борьбе (за деоккупацию территорий)».

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