Армения и ее руководство продолжают проводить деструктивную политику – МИД Азербайджана

Заявления, сделанные накануне премьер-министром Армении, являются очередным ударом по нормализации отношений между Ереваном и Баку, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 10 ноября 2022 года попытался исказить выступление президента Азербайджана 8 ноября в Шуше и создать впечатление, что Азербайджан не выполнил свои обязательства. Такое заявление (премьера Армении – ИФ) необоснованно и полностью неприемлемо. Подход руководства Армении является еще одним ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами и установлению мира в регионе», - отметил Гаджизаде в своем заявлении.

Как отметил Гаджизаде, обвинения Пашиняна против Азербайджана в нарушении международного права являются «последней степенью лицемерия на фоне того, как Армения в рамках оккупационной политики на протяжении 30 лет грубо нарушала основные правы сотен тысяч азербайджанцев, совершив многочисленные преступления против человечности».

«Тот факт, что премьер-министр Армении, вместо того, чтобы признать нарушения международного права, совершенные его страной на протяжении многих лет, выдвинул такие безосновательные обвинения, и даже признал нарушение взятых на себя обязательств трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года в определенном смысле серьезно ставит под сомнение искренность Армении в мирном процессе», - подчеркнул Гаджизаде.

Глава пресс-службы подчеркнул о законности ответных мер, предпринятых со стороны Азербайджана на военные провокации, совершаемые со стороны ВС Армении на госгранице, а также незаконными армянскими вооруженными формированиями, которые до сих пор не выведены с территории Азербайджана.

Комментируя заявления премьера Армении о «статусе Карабаха», Гаджизаде напомнил, что данный вопрос никак не упоминается в трехстороннем заявлении. По его словам, Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и права и безопасность армянского населения, проживающего в этом регионе, будут обеспечены в соответствии с конституцией Азербайджана.

Кроме того, Гаджизаде ответил на заявления премьера Армении о якобы препятствованию Азербайджана в процессе нормализации турецко-армянских отношений, заявив, что «территориальные претензии Армении к Турции отражены в ее декларации независимости и конституции, не признающей границ своих соседей, что прямо свидетельствует об абсурдности своего обвинения».

«Еще раз заявляем, что продолжающаяся деструктивная деятельность Армении вопреки своим обязательствам не только не служат восстановлению мира в регионе, но в первую очередь, действуют против Армении. Азербайджан, со своей стороны, привержен установлению мира и стабильности в регионе и продолжит свои действия в этом направлении на основе международного права», - подчеркнул Гаджизаде.

Х.Насирзаде