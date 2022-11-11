Инфляция в Азербайджане в октябре составила 1,6%, среднегодовая - ускорилась до 13,7%

В Азербайджане в октябре 2022 года зафиксирована инфляция на уровне 1,6% против инфляции в 3,1% в сентябре, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
«Инфляция в Азербайджане в октябре составила 1,6%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак выросли на 2,2%, непродовольственные товары подорожали на 1,3%, услуги - на 0,9%», - отметили в Госкомстате.
Инфляция в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года составила 15,6%. При этом продовольственные товары в октябре 2022 года по сравнению октябрем 2021 года подорожали на 21%.
По данным статистики, в октябре мясо и мясная продукция подорожали на 2,8%, хлебобулочная продукция - на 1,8%, спиртные напитки - на 0,3%, молочная продукция - на 1,1%, минеральные и прохладительные напитки - на 1%, сливочное и растительное масла - на 0,8%, яйца - на 2,7%, овощи - на 5,8%, рыба и рыбная продукция - на 2,4%, табачные изделия – на 0,1%, чай и какао – на 6%.
В октябре фрукты подешевели на 1%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец октября 2022 года составила 13,7% (на конец сентября 2022 года – 13,4%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец октября составила 19,4%, по непродовольственным товарам – 7,9%, услугам – 10,4%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составила 6,7%.
Минэкономики Азербайджана на 2022 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 12,5%.
Н.Аббасова
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