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ТЭК 11.11.2022 13:00

Азербайджан за 10 мес. увеличил экспорт газа на 17,4% - Шахбазов

Азербайджан в январе-октябре 2022 года увеличил экспорт газа на 17,4% - до 18,2 млрд кубометров, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Шахбазов в своем твиттере написал, что за 10 месяцев экспорт азербайджанского газа в Европу составил 9,3 млрд кубометров или 51% всех поставок из Азербайджана.

Поставки газа в Турцию составили 6,9 млрд кубометров (38% всего экспорта), в Грузию – 2 млрд кубометров (11% всего экспорта).

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2021 году экспортировал 19 млрд кубометров газа, из которых 8,2 млрд кубометров – в Европу. На 2022 год экспорт газа планируется на уровне 22-23 млрд кубометров, из которых 11,5 млрд кубометров – в Европу.

А.Азизов

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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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