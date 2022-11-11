Азербайджан за 10 мес. увеличил экспорт газа на 17,4% - Шахбазов

Азербайджан в январе-октябре 2022 года увеличил экспорт газа на 17,4% - до 18,2 млрд кубометров, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Шахбазов в своем твиттере написал, что за 10 месяцев экспорт азербайджанского газа в Европу составил 9,3 млрд кубометров или 51% всех поставок из Азербайджана.
Поставки газа в Турцию составили 6,9 млрд кубометров (38% всего экспорта), в Грузию – 2 млрд кубометров (11% всего экспорта).
Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2021 году экспортировал 19 млрд кубометров газа, из которых 8,2 млрд кубометров – в Европу. На 2022 год экспорт газа планируется на уровне 22-23 млрд кубометров, из которых 11,5 млрд кубометров – в Европу.
А.Азизов
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