Азербайджан и Армения должны продолжать переговорный процесс ради безопасности всего региона - ЕС

Евросоюз призвал Азербайджан и Армению "перевернуть страницу вражды и продолжать усилия по примирению, чтобы предотвратить дальнейшие ненужные человеческие жертвы и ущерб".
"ЕС приветствует многочисленные шаги, предпринятые руководством Азербайджана и Армении для преодоления разногласий и достижения прочного и устойчивого мира в регионе. ЕС высоко оценивает их постоянное участие в текущих переговорах на различных уровнях и в различных форматах", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"Хотя эти переговоры, безусловно, сложны и потребуют времени, крайне важно не терять импульс, договориться о конкретных шагах вперед и обеспечить безопасную, надежную и благополучную среду на благо всего населения региона", - отмечается в документе ЕВС, опубликованном в Брюсселе в пятницу по случаю второй годовщины окончания 44-дневной второй Карабахской войны.
ЕС призывает стороны умерить свою риторику и избегать любой ненужной эскалации напряженности, в том числе воздерживаться от угроз и обвинений друг друга, а также военных провокаций и действий.
Евросоюз обещает продолжать активно реагировать на пожелания обеих сторон и поддерживать их в работе по всеобъемлющему и справедливому урегулированию всех оставшихся вопросов.
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