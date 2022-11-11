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11.11.2022 13:10

3% скидка для предпринимателей от AccessBank!

AccessBank запускает очередную дисконтную кампанию в поддержку предпринимателей решивших расширять свой бизнес. Согласно акции, предприниматели могут получить в банке бизнес-кредит с 3-процентной скидкой на сумму до 100 тыс. манатов. Предпринимателям, которые получат кредит, со стороны Access Bank-а будет выдана карта myCard Micro с льготным периодом до 50 дней.

Для получения дополнительной информации и для заказа кредита можно пройти по ссылке https://www.accessbank.az/az/business/loans/micro/

Акция действует до 31.12.2022.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны.

Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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