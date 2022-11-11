Москва и Ереван обсудили строительство в Армении нового энергоблока АЭС

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян и заместитель гендиректора по науке и стратегии "Росатома" Юрий Оленин в Ереване обсудили вопросы строительства нового энергоблока АЭС в республике, сообщила пресс-служба армянского ведомства.
Летом текущего года специалисты из Армении и России начали переговоры по проекту будущего нового атомного энергоблока на территории республики. В частности, рассматривается вариант типового стандартного энергоблока ВВЭР (водо-водный энергетический реактор) мощностью 1-1,3 ГВт.
Ранее, в октябре 2021 года, министр территориального управления и инфраструктуры республики говорил, что Армения планирует начать строительство новой АЭС в 2026-2027 годах. По его словам, в планах армянской стороны начать эксплуатацию новой АЭС после прекращения деятельности действующей станции в 2036 году.
Алиев провел встречу с Бердымухамедовым
Посол Ирана в Баку вызван в МИД Азербайджана, ему выражено недовольство азербайджанской стороны
Армения и ее руководство продолжают проводить деструктивную политику – МИД Азербайджана
Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана за 10 мес. превысил 4,4 млн человек
Азербайджан за 10 мес. увеличил добычу газа на 7% - Минэнерго
В Азербайджане выявлено 44 новых случая COVID-19
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила почти 488$
Уход топ-менеджеров из Twitter продолжился, Маск не исключает банкротства компании
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
3% скидка для предпринимателей от AccessBank!
При поддержке Kapital Bank состоится Ежегодный саммит инноваций
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают