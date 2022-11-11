Москва и Ереван обсудили строительство в Армении нового энергоблока АЭС

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян и заместитель гендиректора по науке и стратегии "Росатома" Юрий Оленин в Ереване обсудили вопросы строительства нового энергоблока АЭС в республике, сообщила пресс-служба армянского ведомства.

Летом текущего года специалисты из Армении и России начали переговоры по проекту будущего нового атомного энергоблока на территории республики. В частности, рассматривается вариант типового стандартного энергоблока ВВЭР (водо-водный энергетический реактор) мощностью 1-1,3 ГВт.

Ранее, в октябре 2021 года, министр территориального управления и инфраструктуры республики говорил, что Армения планирует начать строительство новой АЭС в 2026-2027 годах. По его словам, в планах армянской стороны начать эксплуатацию новой АЭС после прекращения деятельности действующей станции в 2036 году.