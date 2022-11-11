Нетаньяху в воскресенье получит поручение президента Израиля сформировать правительство

Бывший премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, возглавляющий победивший на парламентских выборах блок правых партий страны, получит в конце недели официальное поручение сформировать правительство страны, сообщает в пятницу газета The Jerusalem Post.

Президент Израиля Ицхак Герцог объявил о соответствующем решении в пятницу по итогам серии консультаций с членами партий, получившими мандаты по итогам недавних выборов в израильский парламент Кнессет. В ходе консультаций 64 члена Кнессета рекомендовали президенту вручить мандат Нетаньяху. Еще 28 депутатов порекомендовали кандидатуру нынешнего премьера Яира Лапида, и еще 28 выступили за то, чтобы мандат не получил ни один из этих двух политиков.

Ожидается, что Нетаньяху получит поручение официально в воскресенье 13 ноября. После этого у него будет 28 дней, чтобы выполнить эту задачу.

Всего в Кнессете 120 мест, и, как правило, кандидат, получивший большинство рекомендаций от парламентариев, в итоге получает поддержку президента и право на формирование правительства, поскольку в конечном итоге ему с наибольшей долей вероятности удастся получить одобрение большинства в Кнессете.

Парламентские выборы прошли в Израиле 1 ноября. Эти выборы стали пятыми в стране за последние три года.