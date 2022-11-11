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Дальнее зарубежье 11.11.2022 16:21

Китай смягчит меры против COVID-19 для прибывающих в страну

Прибывающие в Китай отныне будут проводить меньше времени на самоизоляции, введенной во время пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу Associated Press.

Теперь прибывающие в страну будут проводить на самоизоляции пять дней вместо семи в назначенном им месте. После этого они должны будут провести еще три дня на самоизоляции в месте проживания.

Не уточняется, когда именно мера вступит в силу, и будет ли она одинаково распространяться как на иностранцев, так и на граждан Китая.

Для авиаперелетов в Китай теперь надо будет сдать только один отрицательный тест за 48 часов до вылета. Ранее требовалось два отрицательных теста.

Смягчение мер происходит на фоне роста заболеваемости в Китае. В пятницу в стране выявляли более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом и во многих городах ужесточили COVID-ограничения.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что с целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.

За весь период пандемии в Китае было выявлено около 268,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом и более 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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