ГТК за 10 мес. увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 30,5%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-октябре 2022 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 4 млрд 646 млн 740,3 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-октябре 2021 года размер отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 3 млрд 560 млн 302,8 тыс. манатов. Таким образом, в январе-октябре 2022 года ГТК увеличил перечисления в госбюджет на 30,5%.

Поступления по НДС составили 3 млрд 322 млн 905,1 тыс. манатов (рост на 37,4%), по акцизам - 133 млн 948,7 тыс. манатов (рост на 1,2%), дорожному налогу - 52 млн 604,9 тыс. манатов (рост на 47,3%).

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 1 млрд 137 млн 281,6 тыс. манатов (рост на 16,7%).

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2022 году для ГТК составляет 4 млрд 605 млн манатов.

Н.Аббасова