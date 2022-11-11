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Дальнее зарубежье 11.11.2022 15:26

Демократы сократили отставание в борьбе за большинство в Палате представителей США

Демократическая партия США сократила отставание борьбе за большинство в Палате представителей США, приблизившись к 200 местам, республиканцам необходимо еще семь мест для получения большинства, сообщает в пятницу CNN.

По данным телеканала, на данный момент республиканцы смогли обеспечить себе 211 мест в Палате представителей, тогда как демократы - 198. Всего в палате 435 мест, следовательно, остается выбрать еще 26 человек. Для обеспечения большинства в Палате представителей необходимо набрать минимум 218 мест. Тем не менее, по мнению наблюдателей, демократам уже вряд ли удастся обогнать республиканцев в Палате представителей.

При этом, как сообщалось, все не так очевидно на выборах в Сенат. СМИ отмечают, что обе партии сейчас гарантированно получают по 48 сенаторов, еще в трех штатах победитель еще не выявлен и продолжается подсчет голосов: речь идет об Аляске, Аризоне и Неваде.

В Аризоне действующий сенатор от штата демократ Марк Келли увеличил отрыв от кандидата от Республиканской партии Блейка Мастерса, по результатам подсчета 80% голосов, они набирают 51,7% и 46,1% соответственно.

В Неваде по результатам подсчета 88% голосов кандидат в сенат от республиканцев Адам Лаксальт набирает 49%, а действующий сенатор от Демократической парии Кэтрин Кортес Масто - 48%.

Также еще не определен сенатор от Аляски, однако гонка за пост идет между двумя кандидатами от Республиканской партии Келли Чибакой и действующим сенатором Лизой Меркауски, поэтому этот штат в любом случае остается за республиканцами.

Решающим для определения большинства в Сенате может оказаться второй тур выборов в Джорджии, который пройдёт 6 декабря.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, СИТУАЦИЯ


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