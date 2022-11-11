Экономика ЕС переживает переломный момент - ЕК

Экономика ЕС вступила в гораздо более сложную фазу - таков основной вывод обнародованного в пятницу осеннего экономического прогноза по Евросоюзу и зоне евро за 2022 год.

"Европейская экономика переживает переломный момент. После очень успешного первого полугодия нынешнего года европейская экономика потеряла свой темп во время третьего квартала, и данные недавнего анализа дают основания предвидеть его снижение этой зимой", - заявил член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, представляя прогноз.

"Предполагается, что рост европейской экономики составит лишь 0,3% в 2023 году. Затем наступит постепенное восстановление, позволяющее достичь 1,6% в 2024 году. Во-вторых, инфляция продолжала расти быстрее, чем предвиделось. Но мы полагаем, что находимся очень близко к достижению пика инфляции, вероятно, к концу года", - продолжил еврокомиссар.

Он сообщил, что общая инфляция в ЕС должна достичь 9,3% и 8,5% - в зоне евро. Затем она будет незначительно замедляться в будущем году: 7% в ЕС в целом и 6,1% - в зоне евро. Более ощутимо инфляция снизится в 2024 году. Вероятно, соответственно до 3,0% и 2,6%.

По оценке ЕК, Евросоюз является одной из наиболее уязвимых развитых экономик из-за своей географической близости к району украинского конфликта и сильной зависимости от импорта газа из России.

"Энергетический кризис подрывает покупательную способность домохозяйств и сказывается на производстве", - констатируют в Брюсселе.

В связи с ощутимым экономическим ростом в первой половине года и постепенным прекращением бюджетной поддержки, связанной с пандемией, отмечается сокращение дефицита государственного бюджета в 2022 году, несмотря на новые меры, принятые для смягчения последствий роста цен на энергоносители.

Прогнозируется снижение дефицита в ЕС до 3,4% ВВП в этом году (до 3,5% в зоне евро). Однако в 2023 году совокупный дефицит государственного бюджета снова несколько увеличится - до 3,6% в ЕС и до 3,7% в зоне евро по мере ослабления экономической активности и применения мер для смягчения последствий высоких цен на энергоносители.

В связи с возобновлением роста в 2024 году дефицит прогнозируется на уровне 3,2% ВВП в ЕС и 3,3% - в зоне евро.

Ожидается дальнейшее снижение отношения госдолга к ВВП в ЕС с 89,4% в 2021 году до 84,1% в 2024 году. Соответственно в зоне евро: с 97,1% до 91,4%.

"Экономические перспективы по-прежнему окружены исключительной степенью неопределенности", - говорится в комментарии ЕК к осеннему экономическому прогнозу 2022 года.