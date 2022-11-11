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Цена на нефть

10.11 $/bbl +/- WTI 86.47 +0.64 Brent 93.67 +1.02

ТЭК 11.11.2022 15:51

Цены на нефть взлетели на 3%

Цены на нефть резко ускорили подъем в ходе торгов в пятницу на сообщениях о том, что Китай смягчает антиковидные меры для прибывающих в страну.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:13 составляет $96,49 за баррель, что на $2,82 (3,01%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,38 за баррель, что на $2,91 (3,37%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Прибывающие в Китай отныне будут проводить меньше времени на самоизоляции, введенной во время пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу Associated Press.

Теперь прибывающие в страну будут проводить на самоизоляции пять дней вместо семи в назначенном им месте. После этого они должны будут провести еще три дня на самоизоляции в месте проживания. Не уточняется, когда именно мера вступит в силу, и будет ли она одинаково распространяться как на иностранцев, так и на граждан Китая.

Для авиаперелетов в Китай теперь надо будет сдать только один отрицательный тест за 48 часов до вылета. Ранее требовалось два отрицательных теста.

Нефтяные котировки накануне продемонстрировали первый рост за четыре сессии в связи с резким ослаблением доллара.

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