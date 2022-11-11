Азербайджан за 10 мес. увеличил добычу газа на 7% - Минэнерго

Добыча газа Азербайджана в январе-октябре 2022 года составила 38,4 млрд кубометров, что на 7,3% больше показателя 10 месяцев 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.
По оперативным данным ведомства, в структуре добычи газа на долю компании SOCAR пришлось 6,6 млрд кубометров, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) – 11,1 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз – 20,7 млрд кубометров.
В министерстве отметили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 ноября 2022 года добыто 201,2 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз – 178,2 млрд кубометров природного газа. За весь период на экспорт отправлено 124,3 млрд кубометров газа с месторождения Шах-Дениз.
Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператора проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), «ЛУКОЙЛ» (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
В 2021 году добыча газа в Азербайджане составила 43 млрд 863,5 млн кубометров (+ 18,1% от показателя 2020 года).
Н.Аббасова
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