Трамп 15 ноября объявит о намерении баллотироваться на пост президента

Бывший президент США Дональд Трамп, несмотря на противоречивые результаты республиканцев на промежуточных выборах, по-прежнему планирует 15 ноября официально объявить о намерении баллотироваться на пост президента, сообщает в пятницу The Daily Beast со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Президент собирается выступить с особым объявлением во вторник", - заявил источник The Daily Beast. По его словам, Трамп объявит о намерении баллотироваться в 21:00 по местному времени (06:00 по Баку) в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Западные СМИ отмечают, что после промежуточных выборов в США, которые прошли не так удачно, как рассчитывали некоторые республиканцы, многие в партии отвернулись от Трампа и теперь считают губернатора Флориды Рона Десантиса наиболее удачным кандидатом на пост президента. Кандидаты в Сенат и Палату представителей США, которых поддерживал Трамп, потерпели неудачу, тогда как Десантис одержал уверенную победу и был переизбран на пост губернатора.
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