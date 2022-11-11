Бундестаг одобрил продление эксплуатации трех атомных энергоблоков в ФРГ до апреля 2023 года

Депутаты Бундестага одобрили план канцлера ФРГ Олафа Шольца продлить срок эксплуатации трех атомных энергоблоков на всю зиму и до середины апреля, действующий в ФРГ закон предписывал их отключение к 31 декабря 2022 года, сообщает в пятницу Associated Press.

В поддержку плана проголосовали 375 депутатов, 216 проголосовали против, и еще 70 воздержались. Решение призвано не допустить в Германии развитие энергетического кризиса, перебоев в энергоснабжении в течение зимнего сезона на фоне сокращения поставок из России.

Шольц в октябре распорядился подготовить план продления срока службы энергоблоков после того, как лидерам правящей трехпартийной коалиции не удалось прийти к компромиссу по этому вопросу.

Первоначальный крайний срок службы атомных электростанций в Германии установили в 2011 году после аварии на Фукусиме в Японии. Именно тогда в ФРГ приняли решение полностью отказаться от атомной энергетики, и долгое время оно считалось не подлежащим обсуждениям. Однако, на фоне сложившейся в этом году ситуации в Берлине этот план решили пересмотреть, хотя мнения у министров разошлись.

Министр экономики и проблем климата Роберт Хабек и его партия "Союз 90/Зелёные", десятилетиями выступавшая за отказ от атомной энергетики, высказались за то, чтобы оставить в эксплуатации для резерва две АЭС на юго-западе ФРГ, где расположена немецкая промышленность, и за то, чтобы отключить АЭС на северо-западе. Министр финансов Кристиан Линднер из "Свободной демократической партии", близкой к деловым кругам, предложил, чтобы все три энергоблока оставались в эксплуатации даже после апреля 2023 года, если это необходимо. В этой партии также прозвучали голоса поддержки за то, чтобы вернуть к работе уже отключенные АЭС.

В итоге партнерам по коалиции не удалось выработать общее решение, и Шольц принял решение самостоятельно, воспользовавшись своим правом главы правительства, таким образом потребовать от партнеров по коалиции поддержать его.