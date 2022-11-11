В Азербайджане выявлено 44 новых случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 44 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,636 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 8 случаях заражения.
За минувшие сутки скончались два человека из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 959 человек.
От COVID-19 вылечились 813,504 тыс. человек (+50 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 173 человека.
За сутки медики провели 2,005 тыс. тестов на коронавирус против 1,402 тыс. накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 341,262 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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