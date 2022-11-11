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Дальнее зарубежье 11.11.2022 21:03

Китай обнулит импортные пошлины для 98% товаров из 10 наименее развитых стран

Китай введет нулевые импортные пошлины для 98% наименований облагаемых налогом товаров из десяти наименее развитых стран мира в стремлении способствовать развитию открытой мировой экономики, заявил комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР.

С 1 декабря будут отменены пошлины на продукцию, ввозимую из Афганистана, Бенина, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Лесото, Малави, Сан-Томе и Принсипи, Танзании, Уганды и Замбии, сообщает China News Service.

В ведомстве отметили, что такой шаг будет способствовать взаимной выгоде стран, построению открытой мировой экономики и окажет помощь наименее развитым государствам в ускорении их развития. Режим нулевых пошлин будет постепенно распространяться и на другие наименее развитые страны, которые установили дипломатические отношения с Китаем.

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Тэги: КИТАЙ, ИМПОРТ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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