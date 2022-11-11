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Внешняя политика 11.11.2022 17:39

Алиев провел встречу с Бердымухамедовым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедовым, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Встреча состоялась в пятницу «на полях» саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРКМЕНИСТАН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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