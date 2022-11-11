Алиев провел встречу с Бердымухамедовым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедовым, сообщает сайт азербайджанского лидера. Встреча состоялась в пятницу «на полях» саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде. Х.Насирзаде

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