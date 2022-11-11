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Транспорт и связь 11.11.2022 17:53

Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана за 10 мес. превысил 4,4 млн человек

Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана в январе-октябре 2022 года превысил 4,4 млн человек, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

По данным авиакомпании, в октябре 2022 года в аэропортах было обслужено 507 тыс. человек. При этом, на долю Международного аэропорта Гейдар Алиев пришлось 429 тысяч пассажиров, из которых 370 тыс. – пассажиры международных рейсов.

Базовые авиаперевозчики воздушной гавани Баку в январе-октябре 2022 года перевезли: AZAL - 105 тыс. человек, лоукостер Buta Airways – 58 тыс. человек на международных рейсах, что суммарно составляет 38% от общего объема международных перевозок.

В октябре 2022 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярные рейсы совершили 27 иностранных авиакомпаний. Наибольшее число пассажиров, не считая AZAL и Buta Airways, перевезли Turkish Airlines, Aeroflot, Utair, FlyDubai и WizzAir.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку в октябре 2022 года вошли Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Анкара, Ташкент, Джидда, Тель-Авив и Шарджа. Суммарно по этим направлениями было обслужено 252 тыс. человек.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 8 международных аэропортов в различных регионах страны.

Суммарно международные аэропорты Азербайджана за 2021 год обслужили 2,93 млн пассажиров, что в два раза больше показателя 2020 года.

Н.Аббасова

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Тэги: AZAL, АЭРОПОРТЫ, ПАССАЖИРОПОТОК

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