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Оборона 11.11.2022 18:54

Грузино-польское СП к концу года начнет выпускать в Грузии военные беспилотники

Производство в Грузии беспилотных летательных аппаратов военного назначения грузино-польским предприятием "Дельта-Вебе" начнется к концу текущего года, заявил в пятницу министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе после посещения в Тбилиси государственного военного научно-технического центра "Дельта".

По словам министра, которого цитирует пресс-служба Минобороны, строительство завода по производству беспилотников находится на завершающем этапе.

Кроме того, сообщает пресс-служба, между "Дельта-Вебе" и министерством обороны Грузии оформлено соглашение об открытии первого в регионе тренинг-центра по подготовке операторов беспилотных летальных аппаратов.

"Дельта-Вебе" основана в прошлом году грузинской ООО "Дельта интернешнл" и польской компанией "Вебе электроникс".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПОЛЬША, БЕСПИЛОТНИКИ


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