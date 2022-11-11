Двое азербайджанских военных пострадали в ДТП

Двое азербайджанских военных получили легкие увечья в результате ДТП. «11 ноября автомобиль одной из воинских частей попал в ДТП, в результате двое военнослужащих получили легкие увечья», - сообщает Минобороны. По данным ведомства в автомобиле находились еще пятеро военных. «Они прошли медицинское обследование, которое не выявило у них никаких травм. Поэтому они направлены на место службы», - подчеркнуло Минобороны. Р.Ахмедов

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