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Происшествия 11.11.2022 19:05

Двое азербайджанских военных пострадали в ДТП

Двое азербайджанских военных получили легкие увечья в результате ДТП.

«11 ноября автомобиль одной из воинских частей попал в ДТП, в результате двое военнослужащих получили легкие увечья», - сообщает Минобороны.

По данным ведомства в автомобиле находились еще пятеро военных. «Они прошли медицинское обследование, которое не выявило у них никаких травм. Поэтому они направлены на место службы», - подчеркнуло Минобороны.

Р.Ахмедов

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Тэги: ВОЕННЫЕ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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