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Дальнее зарубежье 11.11.2022 20:19

ЕС готов запустить миссию по подготовке украинских военных

Евросоюз на следующей неделе запустит миссию по подготовке военных для вооруженных сил Украины - EUMAM Ukraine, сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС.

"В понедельник (14 ноября) Совет ЕС (по иностранным делам - ИФ) примет официальное решение, но обсуждение существа вопроса состоится главным образом между министрами обороны на заседании во вторник", - объяснил источник, знакомя на условии анонимности представителей СМИ с повесткой совета на уровне глав оборонных ведомств 15 ноября.

"Впервые такая миссия будет полностью организована на территории Европейского союза", - добавил функционер ЕС.

Он отметил, что это не противоречит законодательству союза, потому что солдаты, прошедшие обучение, вернутся на Украину. Источник напомнил, что главная задача миссии - подготовка около 15 тыс. украинских военных. При этом он подчеркнул, что они не только пройдут обучение, но также будут экипированы боеприпасами, на которые предусмотрены 16 млн евро.

"Важно отметить, - продолжил собеседник журналистов, - что эта миссия идет гораздо дальше уже существующих двусторонних программ между некоторыми государствами-членами и Украиной. Идея в том, чтобы побудить государства ЕС при совместных расходах сделать еще больше через специальную структуру - Управление военного планирования и поведения (MPCC) - с двумя командованиями в Польше и Германии".

По словам европейского чиновника, многие государства-члены ЕС уже предложили свои модели подготовки украинских военнослужащих. "У нас есть не только политическая поддержка государств союза, мы также констатируем решительный настрой большинства из них участвовать в этой миссии", - заявил высокопоставленный источник.

Он также отметил, что миссия готовилась в тесной координации с Великобританией и США.

Совет ЕС по иностранным делам 17 октября в Люксембурге принял решение создать миссию "по содействию повышению боеспособности" вооруженных сил Украины - EUMAM Ukraine.

Оперативный штаб миссии будет располагаться в Европейской внешнеполитической службе в Брюсселе. Первоначально ее мандат рассчитан на два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит около 107 млн евро. В постановлении совета указывалось, что миссия будет открыта для участия третьих государств.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ВОЕННЫЕ, ОБУЧЕНИЕ


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