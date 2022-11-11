Пашинян: мы хотим урегулировать отношения с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценивает встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в начале октября в Праге.

"От встречи (с Эрдоганом - ИФ) я получил положительное впечатление. И наши телефонные разговоры, и встречу оцениваю положительно", - сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

На вопрос о том, что Анкара увязывает урегулирование армяно-турецких отношений с нормализацией отношений между Ереваном и Баку, Пашинян ответил: "А кто сказал, что мы не желаем урегулирования отношений с Азербайджаном. Мы тоже хотим урегулировать отношения с Азербайджаном. Эрдогану я представил ряд нюансов, как Армения видит, воспринимает позицию Турции по ряду вопросов".