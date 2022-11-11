Россия ввела запрет на въезд в РФ родственникам Байдена и американским чиновникам

Москва вводит запрет на въезд в страну 200 граждан США, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.
"В ответ на постоянно вводимые Администрацией Дж.Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США", - говорится в заявлении МИД.
Отмечается, что в их числе - "отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве".
МИД приводит пофамильный перечень "списка-200", фигуранты которого вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе. Туда, в частности, попали родственники действующего президента США.
В списке, в частности, значатся:
Валери Байден Оуэнс (Valerie Biden Owens) - сестра президента США Джо Байдена;
Джеймс Байден (James Brian Biden) - брат Джо Байдена;
Фрэнсис Байден (Francis Willian Biden) - брат Джо Байдена;
Джон Абизаид (John Philip Abizaid) - генерал армии в отставке, советник министра обороны Украины;
Марвин Адамс (Marvin Lee Adams) - заместитель главы Национального управления по ядерной безопасности при министерстве энергетики США;
Эндрю Адамс (Andrew Adams) - глава межведомственной рабочей группы Министерства юстиции США по контролю за выполнением антироссийских санкций;
Карин Жан-Пьер (Karine Jean-Pierre) - пресс-секретарь Белого дома;
Джен Истерли (Jen Easterly) - директор Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры при Министерстве внутренней безопасности США;
Кристофер Каволи (Christopher Gerard Cavoli - командующий Европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий объединенных ВС НАТО в Европе;
Джордж Барнс (George C. Barnes) - заместитель директора Агентства национальной безопасности США;
Хавьер Бесерра (Xavier Becerra) - Министр здравоохранения и социальных служб США;
Томас Вилсак (Thomas James Vilsack) - Министр сельского хозяйства США;
Кристен Кларк (Kristen Clarke) - заместитель министра юстиции США;
Лаэль Брэйнард (Lael Brainard) - заместитель председателя Федеральной резервной системы США;
Глен Ванхерк (Glen D. VanHerck) - командующий Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента и Северного командования ВС США;
Колин Кал (Colin Hackett Kahl) - заместитель министра обороны США;
Мара Карлин (Mara Elizabeth Karlin) - заместитель министра обороны США;
Мигель Кардона (Miguel Angel Cardona) - Министр образования США;
Энтони Коттон (Anthony James Cotton) - командующий Командованием глобального удара ВВС США (утвержден Сенатом в должности командующего Стратегическим командованием ВС США);
Джессика Льюис (Jessica Ann Lewis) - заместитель госсекретаря США;
Джеймс МакКоннелл (James McConnell) - заместитель главы Национального управления по ядерной безопасности при министерстве энергетики США;
Рональд Моултри (Ronald S. Moultrie) - заместитель министра обороны США;
Брайан Нельсон (Brian Eddie Nelson) - старший заместитель министра финансов США;
Уильям Осборн (William H. Osborne) - старший вице-президент подразделения компании "Боинг компани";
Кэтрин Оселла (Catherine Aucella) - исполнительный директор Агентства национальной безопасности США;
Майкл Пайл (Michael Pyle) - заместитель помощника президента США по нацбезопасности;
Джером Пауэлл (Jerome Hayden Powell) - председатель Федеральной резервной системы США;
Чарльз Ричард (Charles Anthony Richard) - командующий Стратегическим командованием ВС США;
Элизабет Розенберг (Elizabeth Rosenberg) - заместитель министра финансов США;
Фрэнк Роуз (Frank A. Rose) - первый заместитель главы Национального управления по ядерной безопасности при Министерстве энергетики США;
Джилл Руби (Jill M. Hruby) - старший заместитель министра энергетики США, глава Национального управления по ядерной безопасности;
Кристофер Сколезе (Christopher Scolese) - директор Национального управления военно-космической разведки США;
Брэдли Солтцман (Bradley Chance Saltzman) - командующий Командованием космических операций ВС США;
Стефани Томпкинс (Stefanie Tompkins) - директор Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США;
Дэвид Турк (David Turk) - заместитель министра энергетики США;
Селеста Уолландер (Celeste Ann Wallander) - заместитель министра обороны США;
Мартин Уолш (Martin Joseph Walsh) - Министр труда США;
Марша Фадж (Marcia Louise Fudge) - Министр жилищного строительства и городского развития США;
Бенджамин Харрис (Benjamin H. Harris) - заместитель министра финансов США;
Ребекка Херсман (Rebecca Hersman) - директор Агентства по уменьшению военных угроз Министерства обороны США;
Джеймс Херш (James A. Hursch) - директор Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности Министерства обороны США;
. Джон Хилл (Jon Anthony Hill) - директор Агентства противоракетной обороны министерства обороны США;
Ларри Хоган (Lawrence Joseph Hogan Jr.) - губернатор штата Мэриленд;
Дебра Холлан (Debra Anne Haaland) - Министр внутренних дел США;
Адам Шейнман (Adam M. Sheinman) - спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению;
Алан Эстевез (Alan F. Estevez) - старший заместитель министра торговли США.
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