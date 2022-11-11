Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.11 $/bbl +/- WTI 86.47 +0.64 Brent 93.67 +1.02

Регион 11.11.2022 21:27

Пашинян ждет ответа от Москвы

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что Москва должна ответить на вопрос, актуален ли еще российский вариант урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Российская сторона должна ответить на вопрос, остается ли в силе российский вариант", - сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения.

Премьер Армении также отметил, что предложение о создании вокруг Карабаха и между Арменией и Азербайджаном демилитаризованной зоны "в будущем может стать предметом обсуждений".

По его словам, Ереван стремится подписать соглашение о мире с Баку до конца 2022 года. "Армения сделает все, чтобы мирное соглашение было подписано до конца года. Есть несколько вариантов мирного соглашения", - сказал он.

По словам Пашиняна, до вступления в силу мирного соглашения должен быть завершен процесс делимитации армяно-азербайджанской границы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


Похожие новости


Путин обсудил с Пашиняном подготовку к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване Армения готова признать Карабах частью Азербайджана - источник Алиев, Пашинян и Путин подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление В Сочи началась трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна Москва рассчитывает на продвижение к мирному договору между Азербайджаном и Арменией на саммите в Сочи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az