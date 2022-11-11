Пашинян ждет ответа от Москвы

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что Москва должна ответить на вопрос, актуален ли еще российский вариант урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.
"Российская сторона должна ответить на вопрос, остается ли в силе российский вариант", - сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения.
Премьер Армении также отметил, что предложение о создании вокруг Карабаха и между Арменией и Азербайджаном демилитаризованной зоны "в будущем может стать предметом обсуждений".
По его словам, Ереван стремится подписать соглашение о мире с Баку до конца 2022 года. "Армения сделает все, чтобы мирное соглашение было подписано до конца года. Есть несколько вариантов мирного соглашения", - сказал он.
По словам Пашиняна, до вступления в силу мирного соглашения должен быть завершен процесс делимитации армяно-азербайджанской границы.
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