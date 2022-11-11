Спецподразделения Украины уже в Херсоне - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Украина возвращает Херсон». «Сегодня – исторический день. Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже находятся в городе», - сказал он в видеообращении в пятницу.

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